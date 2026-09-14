Bild: Германия отправит в Литву старослужащих из-за нехватки добровольцев

«Германия начнёт направлять солдат в свою бригаду НАТО в Литве, поскольку достаточное количество добровольцев привлечь не удалось».
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