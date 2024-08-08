НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    Чё там ноете?Путин махсус опер...
  • Evgenija Palette
    Что, эта татарва претендует на двуязычие в стране, что ли? На "Х" ОНИ ТУТ НУЖНЫ? У НИХ ЕСТЬ СВОИ ИЗДАНИЯ, ПУСТЬ ТАМ И...Татарстан галимнә...
  • Коля Колянов
    А на русском можно было написать, или перевод .Яшьләр эшләре мин...

Әгерҗе районында «Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит» хәйрия акциясенә старт бирелде

Әгерҗе районында «Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит» хәйрия акциясенә старт бирелде. Акция социаль якланмаган гаиләләрдәге һәм әтиләре махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларына ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх