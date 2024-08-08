Әгерҗе районында «Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит» хәйрия акциясенә старт бирелде. Акция социаль якланмаган гаиләләрдәге һәм әтиләре махсус хәрби операциядә катнашучыларның балаларына ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән.
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