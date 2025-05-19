Пентагон заинтересовался британским оператором тепловизионных спутников

Британская компания SatVu подписала соглашения с американскими оборонными подрядчиками, участвующими в программе Национального агентства геопространственной разведки, целью которой является интеграция коммерческих спутниковых данных в рабочие процессы правительственной разведки, 19 мая сообщает издание SpaceNews.
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