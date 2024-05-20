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В России предложили криминализировать любую рекламу онлайн-казино

В России предложили криминализировать любую рекламу онлайн-казино

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил рассмотреть возможность криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета.

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