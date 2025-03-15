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Артиллеристы разгромили укрепленный опорник ВСУ на красноармейском направлении

Артиллеристы разгромили укрепленный опорник ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны РФ Военные артрасчета 152-мм буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорник украинских боевиков на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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