Артиллеристы разгромили укрепленный опорник ВСУ на красноармейском направлении

Минобороны РФ Военные артрасчета 152-мм буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили укрепленный опорник украинских боевиков на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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