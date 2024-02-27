Диетолог Торнтон-Вуд: йогурты с низким содержанием сахара наиболее полезны

Диетолог из Великобритании, Клэр Торнтон-Вуд, вместе со специалистом по контролю качества в пищевой промышленности, Эйданом Гоггинсом, поделились с Daily Mail своим мнением о том, что наиболее полезными для здоровья являются питьевые йогурты с низким содержанием добавленного сахара и высокой концентрацией полезных бактерий.
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