В Петербурге 26 мая будет пасмурно и дождливо

Столбик термометра покажет плюс 16 градусов Не в силах потеснить на восток обширный антициклон, расположившийся над Средней Волгой, сегодня атмосферный фронт продолжит закрывать небо над Петербургом плотными облаками и вновь вызовет дожди, местами ливневого характера, что ограничит дневной прогрев, сообщают 26 мая «Метеовести».