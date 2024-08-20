В первой половине 2024 года город приобрел в собственность 95 бесхозных объектов

Власти Москвы продолжают активную работу по приватизации бесхозной недвижимости. За первые два месяца текущего года было передано 95 таких объектов, включая жилые помещения, здания и элементы инженерной инфраструктуры.
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