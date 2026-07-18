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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефано Доменикали об Антонелли: «Лично я очень рад видеть, как итальянец находится на одной из ведущих ролей в «Ф-1»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали поделился мнением о влиянии, которое на чемпионат оказывает Андреа Кими Антонелли как первый за долгое время итальянец, претендующий на победы в гонках и на титул.

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