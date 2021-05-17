Гибридное издевательство: Россия и США сравняли счет в игре «Забей на Украину»

Намедни приключилась маленькая, но очень обидная зрада. Москва включила в официальный перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации или ее юридических лиц, только две страны – Соединенные Штаты и Чехию.
Намедни приключилась маленькая, но очень обидная зрада. Москва включила в официальный перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации или ее юридических лиц, только две страны – Соединенные Штаты и Чехию.
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