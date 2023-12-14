История и археология: Кому показывал язык Эйнштейн и другие забавные истории, свзанные с историческими фото знаменитостей

Фотография — это то, что позволяет навечно запечатлеть некий неповторимый момент. Есть такие знаменитые снимки, которые являются вечным свидетельством уникальных событий, на протяжении десятилетий формировавшие историю, культуру и коллективную память общества.
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