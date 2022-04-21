Соболев об отстранении сборной: «Спорт вне политики, больше мне нечего добавить. Мы, спортсмены, не имеем отношения к происходящему»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался про отстранение России от турниров. – Ты понимаешь объяснение CAS по поводу отстранения нашей сборной с чемпионата мира? – Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить.