Соболев об отстранении сборной: «Спорт вне политики, больше мне нечего добавить. Мы, спортсмены, не имеем отношения к происходящему»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался про отстранение России от турниров. – Ты понимаешь объяснение CAS по поводу отстранения нашей сборной с чемпионата мира? – Спорт вне политики, да? Так было всегда, и больше мне нечего добавить.

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