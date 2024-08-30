В Челябинской области резко замедлился рост производства

Темпы прироста промышленного производства на Южном Урале снизились в десять раз. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс промышленного производства в Челябинской области в январе – июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 101,0%.