В Челябинской области резко замедлился рост производства

Темпы прироста промышленного производства на Южном Урале снизились в десять раз. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс промышленного производства в Челябинской области в январе – июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 101,0%.
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