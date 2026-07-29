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Аргументы и Факты

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СК: спецслужбы Украины используют для вербовки популярный чат-бот Telegram

СК: спецслужбы Украины используют для вербовки популярный чат-бот Telegram

Украинские спецслужбы используют популярный чат-бот «Дайвинчик» в мессенджере Telegram, через который вовлекают молодых людей в диверсионную и террористическую деятельность, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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