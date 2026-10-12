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Citi назвал две лучшие акции электроэнергетики

Citi назвал две лучшие акции электроэнергетики

Аналитики Citi выделили Constellation Energy и NRG Energy как компании розничного рынка электроэнергии, лучше подготовленные к возможным изменениям в отрасли под влиянием агентного искусственного интеллекта.

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