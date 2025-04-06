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Подполье: ВС России уничтожили два промышленных предприятия в Киеве

Подполье: ВС России уничтожили два промышленных предприятия в Киеве

Два промышленных предприятия с уникальным оборудованием уничтожили бойцы ВС России в Киеве.Вооруженные силы России нанесли удар и уничтожили военные промышленные предприятия, которые находились в Киеве.

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