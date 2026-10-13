Такой день. Проект бюджета Алтайского края и завод Барнаула в санкционных списках ЕС

О главных событиях страны и Алтайского края за 13 октября Компания "Яндекс" объявила, что большинство функций умного дома, совместимого с "Алисой", снова доступны.
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