Любой другой сценарий и Зеленский окажется в гробу

Трамп-младший об истерике Зеленского по поводу возможных переговоров Трампа и Путина.PS. Давеча в рамках продолжения истерики кокаиновый фюрер заявил, что запрет на переговоры с РФ касается всех, кроме него.
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