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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак о судействе: «Одинаковые моменты трактуются по-разному. Поставил – прав, не поставил – тоже прав. Ну как это? Всех запутали. Объяснить никто не может, к сожалению»

Главный тренер « Зенита »  Сергей Семак объяснил, почему был недоволен судейством в матче с махачкалинским « Динамо » в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

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