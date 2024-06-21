Парламент Эквадора извинится за слова президента о лидерах других стран

Национальная ассамблея Эквадора извинится перед лидерами ряда стран Латинской Америки, в отношении которых президент республики Даниэль Нобоа допустил оскорбительные высказывания, говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
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