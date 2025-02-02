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Умер главный редактор одного из старейших литературных журналов России

Умер главный редактор одного из старейших литературных журналов России

+ A — В Новосибирске умер прозаик Михаил Щукин Поэт и литературный критик Константин Комаров сообщил только что о смерти Михаила Щукина — прозаика, главного редактора «Сибирских огней» — одного из старейших литературных журналов России.

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