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Аргументы и Факты

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США сократили импорт нефти из Саудовской Аравии до нуля впервые за 40 лет

США сократили импорт нефти из Саудовской Аравии до нуля впервые за 40 лет

В июле объем закупок саудовской нефти Соединенными Штатами сократился до нулевой отметки. Как передает агентство Bloomberg, подобная пауза в поставках, длящаяся целый календарный месяц, наблюдается впервые начиная с 1985 года.

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