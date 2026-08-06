США сократили импорт нефти из Саудовской Аравии до нуля впервые за 40 лет

В июле объем закупок саудовской нефти Соединенными Штатами сократился до нулевой отметки. Как передает агентство Bloomberg, подобная пауза в поставках, длящаяся целый календарный месяц, наблюдается впервые начиная с 1985 года.
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