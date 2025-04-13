Недалеко, но интересно: куда съездить на майские из Нижнего Новгорода

Впереди длинные майские праздники, а это значит, что можно устроить себе мини-отпуск. Если хочется вырваться за пределы Нижегородской области, но не тратить на дорогу целый день, вот несколько интересных направлений в соседних регионах, куда можно добраться за несколько часов.
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