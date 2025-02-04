SpaceX запустила два спутника оптического наблюдения Земли компании Maxar

Американская компания SpaceX осуществила запуск пятого и шестого спутников оптического наблюдения Земли для группировки WorldView Legion компании Maxar Technologies, сообщает 5 февраля пресс-служба SpaceX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии