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Военное обозрение

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В ночь на 29 июня ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Харьковской, Винницкой и Николаевской областях

В ночь на 29 июня ВС РФ нанесли удары по объектам противника в Харьковской, Винницкой и Николаевской областях

Поражены среди прочего цели в виде объектов размещения военной техники ВСУ.

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