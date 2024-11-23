В России заявили о потере Крыма для Украины навсегда

Украина потеряла для себя Крым навсегда, а его «повторная украинизация» теперь невозможна. Об этом рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает РИА Новости.
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