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В России заявили о потере Крыма для Украины навсегда

В России заявили о потере Крыма для Украины навсегда

Украина потеряла для себя Крым навсегда, а его «повторная украинизация» теперь невозможна. Об этом рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает РИА Новости.

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