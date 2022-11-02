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Ровер Perseverance избавится от части собранных образцов марсианского грунта

Ровер Perseverance избавится от части собранных образцов марсианского грунта

©NASA Ровер Perseverance преодолел уже тринадцать километров во время своего путешествия по кратеру Езеро (когда-то очень давно здесь было озеро, но оно высохло) и собрал в герметичные пробирки  образцы, включающие магматические и осадочные породы.

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