Фитнес-эксперт высказалась о противопоказаниях к тренировкам со свободным весом

Эксперт Морган Фарго рассказала, что заниматься с утяжелителями следует с осторожностью при мышечных травмам, проблемах со здоровьем спины, шеи и суставов, а также во время беременности и послеродового восстановления.
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