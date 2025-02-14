Знаки Зодиака, под которыми чаще всего рождаются короли и королевы

Мир королевских династий всегда окутан ореолом таинственности и величия. Мы восхищаемся монархами, следим за их жизнью и задаемся вопросом: есть ли в их судьбах нечто, предопределенное звездами? Астрология, конечно, не дает гарантии королевского титула, но показывает интересные закономерности.