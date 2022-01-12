Грушко: Чехия осведомлена о способах улучшения отношений с Россией

Москва, 13 января. Чехия может покинуть список недружественных стран в любой момент. Что от нее для этого требуется, она также знает, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
Москва, 13 января. Чехия может покинуть список недружественных стран в любой момент. Что от нее для этого требуется, она также знает, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия — НАТО.
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