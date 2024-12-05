Врач Малиновская: регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина

В овоще содержится много калия Регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта, рассказала РИА Новости врач-реабилитолог Светлана Малиновская.
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