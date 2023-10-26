Инвесторы Европы позитивно отыграли вышедшую отчетность компаний

Европейские индексы завершили сессию среды в зеленой зоне. Немецкий индекс DAX вырос на 0,08%, французский CAC40 поднялся на 0,31%, британский FTSE100 показал самый большой прирост дня с результатом 0,33%.
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