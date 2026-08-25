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Разработчики ИИ в России снизили стоимость генерации в несколько раз

Разработчики ИИ в России снизили стоимость генерации в несколько раз

«Сбер» и «Яндекс» кратно снизили стоимость ИИ-генерации за последние несколько месяцев. Компании ввели более низкие тарифы на токены (минимальная единица данных, которую обрабатывает языковая модель), сообщает РБК со ссылкой на исследование платформы Nodul.

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