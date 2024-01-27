Песков: ЕС «страшилками» про Россию отвлекает европейцев от внутренних проблем

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что европейские страны разговорами о возможном вооружённом конфликте с Россией стараются отвлечь внимание жителей Европы от внутренних проблем.
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