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Песков: ЕС «страшилками» про Россию отвлекает европейцев от внутренних проблем

Песков: ЕС «страшилками» про Россию отвлекает европейцев от внутренних проблем

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что европейские страны разговорами о возможном вооружённом конфликте с Россией стараются отвлечь внимание жителей Европы от внутренних проблем.

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