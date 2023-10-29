В Средиземном море заметили идущий к Израилю авианосец США

Идущий к берегам Израиля американский авианосец Dwight D. Eisenhower (CVN-69) был замечен в Средиземном море, сообщает 28 октября издание Stars and Stripes со ссылкой на очевидцев, заметивших корабль, когда тот прошел Гибралтар и продолжил свой курс на Ближний Восток.
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