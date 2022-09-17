Рогов: ВСУ продолжают обстрелы Энергодара с целью полной изоляции ЗАЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы полностью изолировать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) от региональной энергосистемы.