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Рогов: ВСУ продолжают обстрелы Энергодара с целью полной изоляции ЗАЭС

Рогов: ВСУ продолжают обстрелы Энергодара с целью полной изоляции ЗАЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы полностью изолировать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) от региональной энергосистемы.

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