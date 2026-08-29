7 закрытых городов СССР, которых не было на картах. Какие тайны скрывали объекты

Особых городов СССР не было ни на одной карте. Их жителям запрещали рассказывать о своих домах даже родственникам.
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правильно делали,что закрывали и на "почтовые ящики" не пускали никого лишнего,зато теперь - все по ТВ выложат со всеми координатами,именами и секретами,а через пару недель там уже дроны...Когда болтовню прикроют журналюгам?
И люди там тихо умирали от радиации. Я что-то подобное слышала про Загорск.
фото забавное - в савейском стиле - суровое небо по-камунистически, ржавый забор и солдатики в парадной форме..... буржуи дрожат от страха
закрытые? закрытые для кого? закрытые для савейских граждан.... а црушники знали об этих городах ВСЁ - карты, фото и имена жителей