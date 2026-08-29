TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 757 подписчиков

7 закрытых городов СССР, которых не было на картах. Какие тайны скрывали объекты

7 закрытых городов СССР, которых не было на картах. Какие тайны скрывали объекты

Особых городов СССР не было ни на одной карте. Их жителям запрещали рассказывать о своих домах даже родственникам.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя C Major
C Major

правильно делали,что закрывали и на "почтовые ящики" не пускали никого лишнего,зато теперь - все по ТВ выложат со всеми координатами,именами и секретами,а через пару недель там уже дроны...Когда болтовню прикроют журналюгам?