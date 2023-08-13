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Тухель о 0:3 в Суперкубке: «Сейчас у меня нет решения, это ментальная проблема. Не знаю, в чем причина»

Тухель о 0:3 в Суперкубке: «Сейчас у меня нет решения, это ментальная проблема. Не знаю, в чем причина»

Вчера «РБ Лейпциг» стал обладателем Суперкубка Германии, победив «Баварию» со счетом 3:0 благодаря хет-трику Дани Ольмо.

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