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Царьград

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Банки заставляют платить за страховку без предупреждения клиентов

Банки заставляют платить за страховку без предупреждения клиентов

Банки подключают страховку на жизнь и покупки, которая может стоить до 1,2% от лимита ежемесячно. Клиенты часто не в курсе и платят до 1500 рублей каждый месяц.

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