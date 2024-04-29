Больше 100 миллионов просмотров: RM из BTS побил новый рекорд перед своим предстоящим релизом второго сольного альбома

В отсутствие наших любимых мемберов BTS, АРМИ не перестают думать о них и жить их творчеством. Практически каждую неделю появляется информация о новых достижениях и рекордах мировой группы и её участников.
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