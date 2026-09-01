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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Мостовой: «С такой фамилией Андрей Мостовой всегда обязан играть – это бренд. Вариант с «Локомотивом» хороший, вернуться всегда успеет»

Бывший игрок «Спартака»  Александр Мостовой заявил, что аренда в «Локомотив» пойдет на пользу Андрею Мостовому.

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