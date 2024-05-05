Даже самый далекий от юмора человек, которому ни раз в жизни не довелось прочитать ни одного анекдота и посмотреть ни одного КВНа, наверняка слышал что-то краем уха о женской логике.
Что такое на самом деле женская логика?
Комментарии
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Майя Maja
Математика, алгебра))) Я была увлечена в школе.
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10 час.
Элина Морозова
А мне очень нравилась геометрия, особенно стереометрия.
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10 час.
Майя Maja
Да. И геометрия. Стереометрию я отдельно стала познавать когда увлеклась рисованием))
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10 час.
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