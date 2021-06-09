Whoosh, Molnia и другие кикшеринги убирают электросамокаты из Петербурга. Что об этом известно

В ночь на 9 июня петербургские кикшеринговые компании сообщили, что убирают все электросамокаты из города.

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