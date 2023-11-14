Прокуратура проверит снижение зарплат сотрудников скорой в Новосибирской области

Работники подстанции скорой помощи в Верх-Туле пожаловались на потерю 30% зарплаты.Прокуратурой Новосибирского района организована проверка по сообщению сотрудников подстанции скорой медицинской помощи в Верх-Туле о сокращении зарплат.
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