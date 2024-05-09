"Это казалось нелепым, но работает". От танка"мангала", до "танка-черепахи". Очередное ноу-хау наших умельцев вызвало большой интерес в мире

Юрий Пешков А где же та система о которой хвастались что она все снаряды отворачивает от танка?

АБ Алексей Белоусов У русских все хорошо, а вот пиндосам не мешало бы подумать, как такие сараи установить на их F-16. Хотя, их это все-равно не спасет, пусть сразу в кабины гробы устанавливают.