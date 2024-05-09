"Это казалось нелепым, но работает". От танка"мангала", до "танка-черепахи". Очередное ноу-хау наших умельцев вызвало большой интерес в мире

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Юрий Пешков
А где же та система о которой хвастались что она все снаряды отворачивает от танка?
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4 час.
АБ
Алексей Белоусов
У русских все хорошо, а вот пиндосам не мешало бы подумать, как такие сараи установить на их F-16. Хотя, их это все-равно не спасет, пусть сразу в кабины гробы устанавливают.
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3 час.
Алексей Тан
Не снаряды а ракеты с наведением... и не надо &quot;свистеть&quot;... если не знаешь о чём.
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3 час.

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