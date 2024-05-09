"Это казалось нелепым, но работает". От танка"мангала", до "танка-черепахи". Очередное ноу-хау наших умельцев вызвало большой интерес в мире

Кадры IZ Знал ли тот армейский умелец, что наваривал первый "мангал", или противодронный навес над танковой башней, в марте-апреле 2022 года, что он создает целый новый бронетанковый тренд? Думается, едва ли.
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