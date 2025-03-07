Русский вундеркинд отметил крутой юбилей в Америке, гений Бобровский творит историю! Как дела у наших в НХЛ

Кучеров бьется за «Арт Росс Трофи».«Тампа» вышла на матч против «Баффало», имея интересный статус покупателя перед дедлайном — болельщики «Молний» приветствовали новичков Янни Гурда и Оливера Бьоркстранда.
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