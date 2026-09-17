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За рулем

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Москвич М70 — выбор Большого жюри премии «Внедорожник года 2026»

Москвич М70 — выбор Большого жюри премии «Внедорожник года 2026»

Победа стала значимым признанием одной из новых моделей бренда «Москвич»: продажи М70 стартовали в марте 2026 года, и уже спустя несколько месяцев кроссовер получил высокую оценку участников народного голосования.

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