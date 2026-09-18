МИД РФ потребовал от Британии свернуть эскалацию с Украиной

Министерство иностранных дел России вызвало временную поверенную Великобритании, Дейни Долакию, выразив протест против увеличения поставок вооружений Киеву.
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