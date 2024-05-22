Очень любопытная статья появилась в The New York Times. В ней говорится о том, что гибель президента Ирана Раиси в результате крушения вертолета опасна для Америки, поскольку Раиси был куда более умеренным политиком, чем многие лидеры молодого поколения, которые могут сейчас дорваться до власти.
Смерть президента Ирана не сулит Америке ничего хорошего
Комментарии
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Александр Ширай
Хазин тоже считает, что диверсия не дело рук США. Тем более, что крушение произошло после переговоров с американцами.
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6 час.
Алексей Тан
"" многие лидеры молодого поколения, которые могут сейчас дорваться до власти.""... О! как!... Сионисты считают, когда они контролируют ВЫБОРЫ... то это приемлемо... А если им пендель в зад дали!! а не контроль.... то и кто то ... неугодный для них!... может до власти..."дорваться"!!... О! как!.... А они (иудеи) уже открыто за стенали! , о своей никчемности.
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6 час.
Natalija Osminina
Выборы президента в нынешней ситуации экспансии Израиля и явных подозрений, что Раиси убили израильтяне, не приведут к получению большинства голосов проамериканскими представителями, хотя их в верхах Ирана и немало. Причем выборы в Иране совпадут по датам с Саммитом НАТО 12 июля. Там будет ставиться вопрос о выборе помощи между Израилем и Украиной. Усиление опасности на БВ заставит амеров уйти с Украины.
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3 час.
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