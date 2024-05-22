Смерть президента Ирана не сулит Америке ничего хорошего

Алексей Тан

"" многие лидеры молодого поколения, которые могут сейчас дорваться до власти.""... О! как!... Сионисты считают, когда они контролируют ВЫБОРЫ... то это приемлемо... А если им пендель в зад дали!! а не контроль.... то и кто то ... неугодный для них!... может до власти..."дорваться"!!... О! как!.... А они (иудеи) уже открыто за стенали! , о своей никчемности.