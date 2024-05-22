Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Смерть президента Ирана не сулит Америке ничего хорошего

Смерть президента Ирана не сулит Америке ничего хорошего

Очень любопытная статья появилась в The New York Times. В ней говорится о том, что гибель президента Ирана Раиси в результате крушения вертолета опасна для Америки, поскольку Раиси был куда более умеренным политиком, чем многие лидеры молодого поколения, которые могут сейчас дорваться до власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Ширай
Хазин тоже считает, что диверсия не дело рук США. Тем более, что крушение произошло после переговоров с американцами.
Ответить
6 час.
Алексей Тан
&quot;&quot; многие лидеры молодого поколения, которые могут сейчас дорваться до власти.&quot;&quot;... О! как!... Сионисты считают, когда они контролируют ВЫБОРЫ... то это приемлемо... А если им пендель в зад дали!! а не контроль.... то и кто то ... неугодный для них!... может до власти...&quot;дорваться&quot;!!... О! как!.... А они (иудеи) уже открыто за стенали!  , о своей никчемности.
Ответить
6 час.
Natalija Osminina
Выборы президента   в нынешней ситуации экспансии Израиля и явных подозрений, что Раиси убили израильтяне, не приведут к получению большинства голосов проамериканскими представителями, хотя их в верхах Ирана и немало. Причем выборы в Иране совпадут по датам с Саммитом НАТО 12 июля.  Там будет ставиться вопрос о выборе помощи между Израилем и Украиной.  Усиление опасности на БВ заставит амеров  уйти с Украины.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх