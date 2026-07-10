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Царьград

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Самые некачественные продукты в России: Виноградов перечислил все группы

Самые некачественные продукты в России: Виноградов перечислил все группы

Виноградов, руководитель Санкт‑Петербургского общества защиты прав потребителей, назвал категории продуктов, где ухудшение качества стало системным: от колбас и сыров до мороженого и "кондитерки" - потребителям советуют вернуться к домашним заготовкам и внимательнее читать составы.

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