Самые некачественные продукты в России: Виноградов перечислил все группы

Виноградов, руководитель Санкт‑Петербургского общества защиты прав потребителей, назвал категории продуктов, где ухудшение качества стало системным: от колбас и сыров до мороженого и "кондитерки" - потребителям советуют вернуться к домашним заготовкам и внимательнее читать составы.